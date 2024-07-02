ISU включил россиян и белорусов в списки судей, но работать на турнирах им нельзя
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Решение вступят в силу 1 августа 2024 года.
В ISU подчеркнули, что официальные лица Союза конькобежцев России, несмотря на включение в списки, не могут быть приглашены и назначены на соревнования и другие мероприятия под эгидой организации, потом что действует предыдущее решение от 1 марта 2022-го об отстранении от участия в международных стартах.
Ранее сообщалось, что ISU предоставил квоты на участие россиян в юниорском Гран-при.