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ISU включил россиян и белорусов в списки судей, но работать на турнирах им нельзя

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Международный союз конькобежцев (ISU) включил россиян и белорусов в списки судей и стартеров на турнирах по конькобежному спорту и шорт-треку под эгидой организации на сезон-2024/25.
ISU включил россиян и белорусов в списки судей, но работать на турнирах им нельзя
  • Gettyimages.ru

Решение вступят в силу 1 августа 2024 года.

В ISU подчеркнули, что официальные лица Союза конькобежцев России, несмотря на включение в списки, не могут быть приглашены и назначены на соревнования и другие мероприятия под эгидой организации, потом что действует предыдущее решение от 1 марта 2022-го об отстранении от участия в международных стартах.

Ранее сообщалось, что ISU предоставил квоты на участие россиян в юниорском Гран-при.

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