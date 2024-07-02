ISU включил россиян и белорусов в списки судей, но работать на турнирах им нельзя

Международный союз конькобежцев (ISU) включил россиян и белорусов в списки судей и стартеров на турнирах по конькобежному спорту и шорт-треку под эгидой организации на сезон-2024/25.

Решение вступят в силу 1 августа 2024 года.

В ISU подчеркнули, что официальные лица Союза конькобежцев России, несмотря на включение в списки, не могут быть приглашены и назначены на соревнования и другие мероприятия под эгидой организации, потом что действует предыдущее решение от 1 марта 2022-го об отстранении от участия в международных стартах.

Ранее сообщалось, что ISU предоставил квоты на участие россиян в юниорском Гран-при.