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Загитова призналась, что выиграла ЧМ-2019 благодаря отказу от суеверий

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что помогло ей выиграть чемпионат мира по фигурному катанию.
Загитова призналась, что выиграла ЧМ-2019 благодаря отказу от суеверий
  • globallookpress.com
  • © Alexey Belkin/Business Online

Фигуристка рассказала, что была очень суеверным человеком. Поэтому на чемпионате мира — 2018 она пыталась снять волнение своими ритуалами.

«А на следующий сезон, проведя плохо первую половину, я боялась выступать на чемпионате мира. Тогда решила, что откажусь от всех суеверий, они мне не нужны, и сделала всё наоборот, и выиграла», — цитирует Загитову «БИЗНЕС Online».

Напомним, что Алина не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Она является единственной российской фигуристкой, выигравшей все титулы.

Ранее сообщалось, что Загитова выступит с лекцией в Санкт-Петербурге.

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