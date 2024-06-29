RT в Telegram
Подпишись

RMC Sport: Месси рискует пропустить 1/4 финала Кубка Америки из-за травмы

Короткая ссылка
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить четвертьфинал Кубка Америки из-за травмы.
RMC Sport: Месси рискует пропустить 1/4 финала Кубка Америки из-за травмы
  • AFP
  • © Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Как сообщает RMC Sport, Месси повредил правую приводящую мышцу и может пропустить 1/4 финала турнира.

Месси получил повреждение в матче группового этапа Кубка Америки с командой Чили. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу аргентинцев. Единственный гол забил Лаутаро Мартинес. Команда досрочно вышла в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что Месси выступает на своём последнем Кубке Америки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить