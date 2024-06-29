RMC Sport: Месси рискует пропустить 1/4 финала Кубка Америки из-за травмы

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить четвертьфинал Кубка Америки из-за травмы.

Как сообщает RMC Sport, Месси повредил правую приводящую мышцу и может пропустить 1/4 финала турнира.

Месси получил повреждение в матче группового этапа Кубка Америки с командой Чили. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу аргентинцев. Единственный гол забил Лаутаро Мартинес. Команда досрочно вышла в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что Месси выступает на своём последнем Кубке Америки.