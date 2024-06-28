Дегтярёв: буду болеть за россиян на Олимпиаде, они не перестают быть нашими
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- © Pavel Kashaev
«Ну а как за них не болеть? Они не перестают быть нашими. «Россия в моём сердце» — помните, был лозунг такой при первых атаках на наш спорт? И я буду смотреть в силу профессиональных своих обязанностей, болеть буду за них», — приводит он отрывок из своего интервью в соцсетях.
Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее Дегтярёв высказал мнение, что Игры БРИКС прошли на высоком уровне.