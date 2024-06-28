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IIHF не упомянула россиян в посте о лучших европейцах на драфте НХЛ — 2024

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Международная федерация хоккея (IIHF) не упомянула российских игроков в числе лучших европейских игроков на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года.
IIHF не упомянула россиян в посте о лучших европейцах на драфте НХЛ — 2024
  • AP
  • © Jeff Roberson

На картинке в посте организации изображены финны Конста Хелениус, Эмиль Хемминг, Арон Кивихарью, чех Адам Яричек, норвежец Микаэль Брандсегг-Нюгор и швейцарец Леон Маггли.

Однако согласно рейтингу НХЛ россияне Иван Демидов, Антон Силаев и белорус Артём Левшунов могут быть выбраны в топ-5 на предстоящем драфте.

62-й драфт НХЛ пройдёт 28 и 29 июня в Лас-Вегасе.

До этого IIHF не упомянула российских хоккеистов «Флориды» в статье, посвящённой победе команды в Кубке Стэнли.

Ранее сообщалось, что Силаев и Демидов попали в топ-3 рейтинга драфта НХЛ — 2024 от The Hockey News.

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