IIHF не упомянула россиян в посте о лучших европейцах на драфте НХЛ — 2024
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- © Jeff Roberson
На картинке в посте организации изображены финны Конста Хелениус, Эмиль Хемминг, Арон Кивихарью, чех Адам Яричек, норвежец Микаэль Брандсегг-Нюгор и швейцарец Леон Маггли.
Однако согласно рейтингу НХЛ россияне Иван Демидов, Антон Силаев и белорус Артём Левшунов могут быть выбраны в топ-5 на предстоящем драфте.
62-й драфт НХЛ пройдёт 28 и 29 июня в Лас-Вегасе.
До этого IIHF не упомянула российских хоккеистов «Флориды» в статье, посвящённой победе команды в Кубке Стэнли.
Ранее сообщалось, что Силаев и Демидов попали в топ-3 рейтинга драфта НХЛ — 2024 от The Hockey News.