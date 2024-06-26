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Месси получил повреждение в матче Кубка Америки

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил повреждение в матче группового этапа Кубка Америки с командой Чили.
Месси получил повреждение в матче Кубка Америки
  • Gettyimages.ru
  • © Stephen Nadler / ISI Photos

«Нога меня немного беспокоила, но я смог доиграть. Надеюсь, ничего серьёзного. Это было в начале первого тайма, мне стало тяжело. Мне было трудно свободно передвигаться из-за дискомфорта. Завтра я посмотрю, что с этим делать», — приводит слова Месси TyC Sports.

 Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу аргентинцев. Единственный гол забил Лаутаро Мартинес.

Команда досрочно вышла в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что Месси выступает на своём последнем Кубке Америки.

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