Месси получил повреждение в матче Кубка Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил повреждение в матче группового этапа Кубка Америки с командой Чили.

«Нога меня немного беспокоила, но я смог доиграть. Надеюсь, ничего серьёзного. Это было в начале первого тайма, мне стало тяжело. Мне было трудно свободно передвигаться из-за дискомфорта. Завтра я посмотрю, что с этим делать», — приводит слова Месси TyC Sports.

Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу аргентинцев. Единственный гол забил Лаутаро Мартинес.

Команда досрочно вышла в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что Месси выступает на своём последнем Кубке Америки.