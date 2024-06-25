Загитова: планирую поступать в магистратуру

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что планирует поступать в магистратуру.

«Не хочу раскрывать все секреты, думаю, поделюсь позже дальнейшими планами, после получения диплома. Но на достигнутом я не остановлюсь, планирую поступать в магистратуру», — приводит слова Загитовой Telegram-канал РАНХиГС.

Напомним, что Загитова не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Она является единственной российской фигуристкой, выигравшей все титулы.

Ранее Загитова поделилась ощущениями от посещения татарского Сабантуя.