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Каменский назвал Ковальчука образцом для российского хоккея

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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский прокомментировал карьеру нападающего Ильи Ковальчука.

«Он может и играть, и руководить, и показывать пример молодым. Он — образец для нашего хоккея», — цитирует Каменского Metaratings.ru.

В минувшем сезоне КХЛ 40-летний нападающий выступал за «Спартак» и набрал восемь очков (4 + 4) по системе «гол + пас» в 25 проведённых матчах. Его контракт с московским клубом истёк 30 апреля.

Сообщалось, что руководство красно-белых рассматривает возможность предложить Ковальчуку должность менеджера, которую он уже занимал в национальной команде России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее Ковальчук заявил, что не жалеет о решении вернуться в «Спартак».

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