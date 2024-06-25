Каменский назвал Ковальчука образцом для российского хоккея

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский прокомментировал карьеру нападающего Ильи Ковальчука.

«Он может и играть, и руководить, и показывать пример молодым. Он — образец для нашего хоккея», — цитирует Каменского Metaratings.ru.

В минувшем сезоне КХЛ 40-летний нападающий выступал за «Спартак» и набрал восемь очков (4 + 4) по системе «гол + пас» в 25 проведённых матчах. Его контракт с московским клубом истёк 30 апреля.

Сообщалось, что руководство красно-белых рассматривает возможность предложить Ковальчуку должность менеджера, которую он уже занимал в национальной команде России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее Ковальчук заявил, что не жалеет о решении вернуться в «Спартак».