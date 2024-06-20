Юрист Сафонова рассказал об уровне зарплаты вратаря в ПСЖ

Юрист Юрий Зайцев ответил на вопрос о зарплате российского вратаря Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Она не такая гигантская, как раньше были зарплаты в ПСЖ, но в принципе она достаточно хорошая. Даже для уровня ПСЖ», — приводит слова Зайцева канал Нобеля Арустамяна.

14 июня ПСЖ объявил о переходе Сафонова из «Краснодара». Контракт с россиянином рассчитан до лета 2029 года. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила €20 млн.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В минувшем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Сафонов не собирается быть запасным в ПСЖ.