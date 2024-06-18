RT в Telegram
Подпишись

Российская команда прошла на The International 2024 по Dota 2

Короткая ссылка
Российская команда 1WIN прошла на чемпионат мира по Dota 2 The International 2024.

В гранд-финале восточноевропейских закрытых квалификаций 1WIN победила 9Pandas с общим счётом 3:0.

В составе команды выступают россияне Никита Munkushi Чепурных, Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, Александр Cloud Захаров, Георгий swedenstrong Зайналабидов и белорус Егор RESPECT Прокурат.

Турнир пройдёт с 4 по 15 сентября в Копенгагене.

Действующим победителем является другая российская команда — Team Spirit.

Ранее сообщалось, что две российские команды по Dota 2 получили приглашения на The International 2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить