Российская команда прошла на The International 2024 по Dota 2

Российская команда 1WIN прошла на чемпионат мира по Dota 2 The International 2024.

В гранд-финале восточноевропейских закрытых квалификаций 1WIN победила 9Pandas с общим счётом 3:0.

В составе команды выступают россияне Никита Munkushi Чепурных, Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, Александр Cloud Захаров, Георгий swedenstrong Зайналабидов и белорус Егор RESPECT Прокурат.

Турнир пройдёт с 4 по 15 сентября в Копенгагене.

Действующим победителем является другая российская команда — Team Spirit.

Ранее сообщалось, что две российские команды по Dota 2 получили приглашения на The International 2024.