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МОК установил дедлайн для заявки на Олимпиаду российских спортсменов, чьё участие одобрено

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) установил дедлайн для заявки одобренных для участия в Играх спортсменов на 20 июня.
МОК установил дедлайн для заявки на Олимпиаду российских спортсменов, чьё участие одобрено
  • РИА Новости

«Посмотрим, что за бумажки нам прислал МОК. Завтра у нас исполком, где будет серьезный разговор. Там мы доложим свою позицию, выслушаем позицию руководства спортивного комитета и после будет принято окончательное решение. У нас дедлайн 20 июня», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

15 июня МОК назвал 14 российских атлетов, допущенных к участию в Олимпиаде.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что МОК закрыл процедуру допуска российских борцов и велогонщиков к ОИ в Париже.

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