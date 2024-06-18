МОК установил дедлайн для заявки на Олимпиаду российских спортсменов, чьё участие одобрено

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) установил дедлайн для заявки одобренных для участия в Играх спортсменов на 20 июня.

«Посмотрим, что за бумажки нам прислал МОК. Завтра у нас исполком, где будет серьезный разговор. Там мы доложим свою позицию, выслушаем позицию руководства спортивного комитета и после будет принято окончательное решение. У нас дедлайн 20 июня», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

15 июня МОК назвал 14 российских атлетов, допущенных к участию в Олимпиаде.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что МОК закрыл процедуру допуска российских борцов и велогонщиков к ОИ в Париже.