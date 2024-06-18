МОК установил дедлайн для заявки на Олимпиаду российских спортсменов, чьё участие одобрено
- РИА Новости
«Посмотрим, что за бумажки нам прислал МОК. Завтра у нас исполком, где будет серьезный разговор. Там мы доложим свою позицию, выслушаем позицию руководства спортивного комитета и после будет принято окончательное решение. У нас дедлайн 20 июня», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».
15 июня МОК назвал 14 российских атлетов, допущенных к участию в Олимпиаде.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее сообщалось, что МОК закрыл процедуру допуска российских борцов и велогонщиков к ОИ в Париже.