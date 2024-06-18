Тарасенко — о поражении от «Эдмонтона»: Бобровский способен вернуться, морально он очень силён

Нападающий «Флорида Пантерз» Владимир Тарасенко поддержал голкипера Сергея Бобровского после поражения от «Эдмонтон Ойлерз».

«Думаю, что он способен вернуться, морально он очень силён. Он серьёзно работал над своей психологической устойчивостью в течение многих лет, и он просто хороший парень, с которым приятно находиться рядом», — цитирует Тарасенко пресс-служба НХЛ.

Встреча в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 8:1.

Автором единственной шайбы гостей стал российский нападающий Владимир Тарасенко. Его соотечественник и партнёр по команде Сергей Бобровский был заменён во втором периоде матча после пятого пропущенного гола.

Таким образом, счёт стал 3-1 в пользу «Флориды».

Ранее Бобровский назвал игру в финальной серии Кубка Стэнли «классным вызовом».