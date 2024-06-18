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Тарасенко — о поражении от «Эдмонтона»: Бобровский способен вернуться, морально он очень силён

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Нападающий «Флорида Пантерз» Владимир Тарасенко поддержал голкипера Сергея Бобровского после поражения от «Эдмонтон Ойлерз».
Тарасенко — о поражении от «Эдмонтона»: Бобровский способен вернуться, морально он очень силён
  • Gettyimages.ru

«Думаю, что он способен вернуться, морально он очень силён. Он серьёзно работал над своей психологической устойчивостью в течение многих лет, и он просто хороший парень, с которым приятно находиться рядом», — цитирует Тарасенко пресс-служба НХЛ.

Встреча в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 8:1.

Автором единственной шайбы гостей стал российский нападающий Владимир Тарасенко. Его соотечественник и партнёр по команде Сергей Бобровский был заменён во втором периоде матча после пятого пропущенного гола.

Таким образом, счёт стал 3-1 в пользу «Флориды».

Ранее Бобровский назвал игру в финальной серии Кубка Стэнли «классным вызовом».

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