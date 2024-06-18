AS: Роналду хочет, чтобы Рамос перешёл в «Аль-Наср»

Экс-защитник «Севильи» Серхио Рамос может продолжить карьеру в «Аль-Насре».

Как сообщает AS, помимо нападающего Криштиану Роналду, в переходе футболиста заинтересован также спортивный директор клуба Фернандо Йерро.

17 июня стало известно, что Рамос покинул «Севилью» и стал свободным агентом.

Напомним, что Рамос вернулся в клуб в сентябре 2023 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 37 матчах команды, забил семь голов и отдал одну передачу. Игрок является воспитанником «Севильи».

Ранее сообщалось, что Роналду больше не является неприкасаемым в сборной Португалии.