Российский гонщик Квят занял десятое место в гонке «24 часа Ле-Мана»
- РИА Новости
Команда Ferrari AF Corse победила в гонке, первой преодолев 311 кругов.
Квят и итальянцы Мирко Бортолотти и Эдоардо Мортара, представляющие команду Lamborghini Iron Lynx, отстали на два круга.
Второе место у экипажа Toyota Gazoo Racing. Третьи — второй экипаж Ferrari AF Corse.
Участвующий в гонках под флагом Израиля россиянин Даниил Шварцман сошёл после 62 кругов.
Квят выступал в «Формуле-1» в 2014—2017, 2019—2020 годах. Спортсмен представлял команды Red Bull и Alpha Tauri.
Ранее Квят ответил на вопрос о возможном возвращении в «Формулу-1».