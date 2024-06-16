Российский гонщик Квят занял десятое место в гонке «24 часа Ле-Мана»

Экипаж россиянина Даниила Квята занял десятое место в зачёте гиперкаров в гонке«24 часа Ле-Мана».

Команда Ferrari AF Corse победила в гонке, первой преодолев 311 кругов.

Квят и итальянцы Мирко Бортолотти и Эдоардо Мортара, представляющие команду Lamborghini Iron Lynx, отстали на два круга.

Второе место у экипажа Toyota Gazoo Racing. Третьи — второй экипаж Ferrari AF Corse.

Участвующий в гонках под флагом Израиля россиянин Даниил Шварцман сошёл после 62 кругов.

Квят выступал в «Формуле-1» в 2014—2017, 2019—2020 годах. Спортсмен представлял команды Red Bull и Alpha Tauri.

Ранее Квят ответил на вопрос о возможном возвращении в «Формулу-1».