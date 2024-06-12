Матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдёт в Волгограде

Суперкубок России — 2024 между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в Волгограде.

Игра пройдёт 13 июля на стадионе «Волгоград Арена», которая вмещает в себя 45 тыс. зрителей, сообщает сайт РФС.

Напомним, что «Зенит» одержал победу над «Балтикой» в суперфинале Кубка России (2:1). Команда также стала победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар» получил право сыграть в матче за Суперкубок благодаря второму месту в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые в своей истории оформил требл.