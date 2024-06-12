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Матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдёт в Волгограде

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Суперкубок России — 2024 между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в Волгограде.
Матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдёт в Волгограде
  • РИА Новости

Игра пройдёт 13 июля на стадионе «Волгоград Арена», которая вмещает в себя 45 тыс. зрителей, сообщает сайт РФС.

Напомним, что «Зенит» одержал победу над «Балтикой» в суперфинале Кубка России (2:1). Команда также стала победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). 

«Краснодар» получил право сыграть в матче за Суперкубок благодаря второму месту в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые в своей истории оформил требл.

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