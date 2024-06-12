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Карадениз заявил, что ждёт Эрдогана на открытии своей мечети в Казани

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Главный тренер казанского «Рубина-2» Гёкдениз Карадениз заявил , что хотел бы видеть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на официальном открытии своей мечети в Казани.
Карадениз заявил, что ждёт Эрдогана на открытии своей мечети в Казани
  • Gettyimages.ru

Карадениз отметил, что Казань стала ему близка в бытность игроком «Рубина», с которым он дважды выигрывал золотые медали чемпионата России.

«Конечно, после строительства мечети я ещё больше сблизился с Казанью. Мы, конечно, хотели, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл мечеть, поэтому официального открытия ещё не было, но она уже работает круглосуточно», — сказал Карадениз РИА Новости, добавив, что переговоры о визите президента Турции ведутся.

Карадениз выступал за казанский клуб с 2008 года. Футболист является лучшим бомбардиром «Рубина» в чемпионатах России — 39 голов. В общей сложности он сыграл в 299 матчах во всех турнирах и стал автором 52 мячей. Третьего мая 2018 года футболист принял решение завершить спортивную карьеру.

Ранее Карадениз сообщил, что нужно полностью убрать лимит на легионеров в российском футболе.

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