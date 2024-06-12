В Казани в День России стартуют Игры стран БРИКС

12 июня в Казани пройдёт церемония открытия Игр стран БРИКС.

Состязания пройдут до 24 июня, а участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, которые будут соревноваться в 27 видах спорта.

Накануне в Деревне Универсиады торжественно встретили участников Игр БРИКС 2024 года.

Изначально предполагалось, что на Играх БРИКС выступят только спортсмены из стран объединения, однако затем было принято решение сделать соревнования открытыми.

Ранее Матыцин сообщил, что Игры БРИКС являются главным мультиспортивным событием в России.