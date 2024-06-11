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Трусова рассказала о планах восстановить четверной лутц

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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о планах восстановить четверной лутц.
Трусова рассказала о планах восстановить четверной лутц
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«На последнем шоу решила спустя год зайти на публике на четверной лутц, я его уже очень давно не выезжала. Получалось, конечно, плохо, но я рада, что я зашла. Надеюсь, быстрее его восстановлю», — сказала Трусова на своём канале.

За свою карьеру Александра завоевала бронзу чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы.

В 2022 году завоевала серебряную медаль зимних Олимпийских игр в Пекине, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. На Играх Александра исполнила пять четверных прыжков.

Ранее Муравьёва заявила, что не общается с Трусовой.

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