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«Реал» не будет принимать участия в Клубном чемпионате мира

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что клуб не будет принимать участия в Клубном чемпионате мира 2025 года.
«Реал» не будет принимать участия в Клубном чемпионате мира
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

«Клубы и игроки не будут участвовать в этом турнире. Один матч «Реала» стоит €20 млн, а они хотят дать нам эти деньги за весь турнир», — цитирует Анчелотти Relevo.

Напомним, что турнир пройдёт в обновлённом формате с 32 командами. Клубный чемпионат мира — 2025 состоится в США. «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. 

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Байер» договорились о переходе Вирца в 2025 году.

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