«Реал» не будет принимать участия в Клубном чемпионате мира

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что клуб не будет принимать участия в Клубном чемпионате мира 2025 года.

«Клубы и игроки не будут участвовать в этом турнире. Один матч «Реала» стоит €20 млн, а они хотят дать нам эти деньги за весь турнир», — цитирует Анчелотти Relevo.

Напомним, что турнир пройдёт в обновлённом формате с 32 командами. Клубный чемпионат мира — 2025 состоится в США. «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Байер» договорились о переходе Вирца в 2025 году.