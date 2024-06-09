Сеть общепита пообещала переименоваться в честь Макдэвида в случае победы в Кубке Стэнли
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«Если ты вернёшь Кубок Стэнли в Канаду, то мы переименуем McDonald's в Эдмонтоне в McDavid's», — говорится в сообщении.
«Флорида» победила «Эдмонтон» в первом матче серии финала Кубка Стэнли. Встреча в Санрайзе завершилась со счётом 3:0.
Таким образом, «Флорида» повела в серии — 1-0. Второй матч пройдёт 11 июня.
Ранее сообщалось, что Тарасенко вручил Бобровскому приз лучшему игроку матча с «Эдмонтоном».