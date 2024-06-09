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Сеть общепита пообещала переименоваться в честь Макдэвида в случае победы в Кубке Стэнли

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McDonald's предложил переименовать рестораны в честь лидера «Эдмонтона» Коннора Макдэвида в случае его победы в Кубке Стэнли.
Сеть общепита пообещала переименоваться в честь Макдэвида в случае победы в Кубке Стэнли
  • Gettyimages.ru

«Если ты вернёшь Кубок Стэнли в Канаду, то мы переименуем McDonald's в Эдмонтоне в McDavid's», — говорится в сообщении.

«Флорида» победила «Эдмонтон» в первом матче серии финала Кубка Стэнли. Встреча в Санрайзе завершилась со счётом 3:0. 

Таким образом, «Флорида» повела в серии — 1-0. Второй матч пройдёт 11 июня.

Ранее сообщалось, что Тарасенко вручил Бобровскому приз лучшему игроку матча с «Эдмонтоном».

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