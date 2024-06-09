В «Алавесе» заявили, что клуб интересовался Бариновым, но он им не по карману

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес прокомментировал информацию о том, что клуб делал предложение «Локомотиву» по трансферу полузащитника Дмитрия Баринова.

«Мы действительно интересовались им и изучали возможность трансфера. Но на сегодняшний день сделать это невозможно. Нам нравится этот игрок, но он нам не по карману», — цитирует Фернандеса «Матч ТВ».

Испанцы были готовы заплатить за игрока €3 млн и предлагали ему зарплату в размере €700 тыс. в год. Это в два раза меньше, чем Баринов зарабатывает сейчас в «Локомотиве», поэтому игрок отказался от трансфера.

Ранее сообщалось, что Михаил Галактионов продлил контракт с «Локомотивом» до 2026 года.