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В «Алавесе» заявили, что клуб интересовался Бариновым, но он им не по карману

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Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес прокомментировал информацию о том, что клуб делал предложение «Локомотиву» по трансферу полузащитника Дмитрия Баринова.
В «Алавесе» заявили, что клуб интересовался Бариновым, но он им не по карману
  • РИА Новости

«Мы действительно интересовались им и изучали возможность трансфера. Но на сегодняшний день сделать это невозможно. Нам нравится этот игрок, но он нам не по карману», — цитирует Фернандеса «Матч ТВ».

Испанцы были готовы заплатить за игрока €3 млн и предлагали ему зарплату в размере €700 тыс. в год. Это в два раза меньше, чем Баринов зарабатывает сейчас в «Локомотиве», поэтому игрок отказался от трансфера.

Ранее сообщалось, что Михаил Галактионов продлил контракт с «Локомотивом» до 2026 года.

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