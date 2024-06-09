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Юрист: родители Парсеговой должны будут выплатить Плющенко денежные средства

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Юрист Максим Калинов заявил, что родители фигуристки Арины Парсеговой в полном объёме должны будут выплатить денежные средства академии Евгения Плющенко из‑за перехода.
Юрист: родители Парсеговой должны будут выплатить Плющенко денежные средства
  • РИА Новости

«Суд взыщет 100%, возможны и иные платежи. В договоре было же указано, что если весь срок девочка обучается у Плющенко, то всё бесплатно, а если нет — придётся платить», — цитирует юриста «Матч ТВ».

Жена Плющенко, Яна Рудковская сообщила, что академия подала в суд на мать Парсеговой из-за её ухода. Она отметила, что они не получили ни слова благодарности за два года работы всего тренерского штаба и за вложенные в Арину за год 1,9 млн.

Парсегова ушла из школы Плющенко в 2023 году, перейдя в команду Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что академия Плющенко будет судиться с родителями Парсеговой из-за ухода фигуристки.

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