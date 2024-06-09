Юрист: родители Парсеговой должны будут выплатить Плющенко денежные средства
- РИА Новости
«Суд взыщет 100%, возможны и иные платежи. В договоре было же указано, что если весь срок девочка обучается у Плющенко, то всё бесплатно, а если нет — придётся платить», — цитирует юриста «Матч ТВ».
Жена Плющенко, Яна Рудковская сообщила, что академия подала в суд на мать Парсеговой из-за её ухода. Она отметила, что они не получили ни слова благодарности за два года работы всего тренерского штаба и за вложенные в Арину за год 1,9 млн.
Парсегова ушла из школы Плющенко в 2023 году, перейдя в команду Этери Тутберидзе.
Ранее сообщалось, что академия Плющенко будет судиться с родителями Парсеговой из-за ухода фигуристки.