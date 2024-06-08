Глэнтон победил Егорова в поединке за пояс WBA International

Американский боксёр Брэндон Глэнтон победил россиянина Алексея Егорова в поединке за пояс Всемирной боксёрской ассоциации (WBA International).

Этот бой возглавил шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

«Я обещал закончить этот бой досрочно, я это сделал. Но Алексей — это настоящий чемпион. Это первый боксёр, который впервые за долгое время доставил мне много проблем», — заявил Глэнтон.

На счету Егорова 12 побед и два поражения в профессиональной карьере. В активе Глэнтона 20 побед при двух поражениях.

Ранее тренер обладателя титулов WBA и IBO Дмитрия Бивола сообщил, что они подписали контракт на бой с Артуром Бетербиевым.