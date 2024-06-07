Карпин — о капитанстве Миранчука: он на хороших эмоциях после победы в ЛЕ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему на товарищеский матч с командой Белоруссии с капитанской повязкой вышел Алексей Миранчук.

«В этом составе много дебютантов или футболистов, которые мало играли. А он один из опытных. 2 июня он играл последний матч в Италии. И на хороших эмоциях после победы в Лиге Европы», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

В настоящий момент в Минске на стадионе «Динамо» проходит матч между сборными Белоруссии и России. Счёт к 15-й минуте — 1:0 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что Иван Обляков открыл счёт в товарищеском матче с Белоруссией.