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«Зенит» вошёл в топ-100 самых популярных клубов мира в социальных сетях

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Санкт-петербургский «Зенит» попал в топ-100 самых популярных клубов мира в социальных сетях.

«Зенит» расположился на 67-й строчке, став единственным российским клубом, упомянутым в рейтинге клубов по числу подписчиков в четырёх соцсетях. На счету команды 9 млн пользователей.

Лидером рейтинга является мадридский «Реал». На второй позиции расположилась каталонская «Барселона», третий — «Манчестер Юнайтед».

По итогам сезона «Зенит» выиграл в чемпионате, Суперкубке и Кубке страны.

Ранее сообщалось, что «Зенит» — самый посещаемый клуб Восточной Европы сезона-2023/24.

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