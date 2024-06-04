В «Балтике» рассказали об активной работе по поиску нового главного тренера
«Мы стараемся как можно быстрее определиться с тренером, активно работаем над этим вопросом. Понятно, что хочется выйти на сборы уже с новым тренером. Российский или иностранный тренер? Рассматриваются разные специалисты. У нас достаточно широкий лонг-лист», — цитирует Измайлова «Спорт-Экспресс».
2 июня «Балтика» объявила об уходе Сергея Игнашевича с поста главного тренера команды.
Напомним, что «Балтика» уступила «Зениту» в суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:2.
Также калининградская команда покинула Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам сезона и продолжит своё выступление уже в Первой лиге.
Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал предложение «Балтике» по трансферу вратаря Латышонка.