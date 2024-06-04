В «Балтике» рассказали об активной работе по поиску нового главного тренера

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов сообщил, что калининградский клуб рассматривает иностранных специалистов на пост главного тренера.

«Мы стараемся как можно быстрее определиться с тренером, активно работаем над этим вопросом. Понятно, что хочется выйти на сборы уже с новым тренером. Российский или иностранный тренер? Рассматриваются разные специалисты. У нас достаточно широкий лонг-лист», — цитирует Измайлова «Спорт-Экспресс».

2 июня «Балтика» объявила об уходе Сергея Игнашевича с поста главного тренера команды.

Напомним, что «Балтика» уступила «Зениту» в суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:2.

Также калининградская команда покинула Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам сезона и продолжит своё выступление уже в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал предложение «Балтике» по трансферу вратаря Латышонка.