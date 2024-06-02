Сын Анчелотти: отец может тренировать и до 100 лет

Давиде Анчелотти, сын главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, высказался о своих перспективах стать полноценным наставником команды.

«Это финальный этап в карьере моего отца. Когда он закончит, я буду тренировать сам. Но он может тренировать и до 100 лет. Отец возлагает на меня большую ответственность», — цитирует Давиде AS.

Накануне мадридский клуб одержал победу над дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов со счётом 2:0. Таким образом, «Реал» в 15-й раз стал обладателем титула. Анчелотти также отметился рекордным достижением. Он — первый тренер в истории, выигравший пять трофеев Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Дани Карвахаль стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов.