Винисиус — первый бразилец, забивший больше одного гола в финалах ЛЧ

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал автором гола в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией».

23-летний игрок стал первым бразильцем, забивший больше одного гола в финалах европейского турнира. Он также отличился в решающем матче Лиги чемпионов сезона-2021/22 с «Ливерпулем» (1:0).

Встреча в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 2:0. Ещё один мяч на счету защитника «сливочных» Дани Карвахаля. Таким образом, «Реал» завоевал рекордный 15-й трофей Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» сыграет в матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой».