RT в Telegram
Подпишись

Винисиус — первый бразилец, забивший больше одного гола в финалах ЛЧ

Короткая ссылка
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал автором гола в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией».

23-летний игрок стал первым бразильцем, забивший больше одного гола в финалах европейского турнира. Он также отличился в решающем матче Лиги чемпионов сезона-2021/22 с «Ливерпулем» (1:0).

Встреча в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 2:0. Ещё один мяч на счету защитника «сливочных» Дани Карвахаля. Таким образом, «Реал» завоевал рекордный 15-й трофей Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» сыграет в матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить