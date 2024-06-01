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Болельщик выбежал на поле на первой минуте финала Лиги чемпионов

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В финале Лиги чемпионов УЕФА между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом» на поле выбежал болельщик и задержал игру.
Болельщик выбежал на поле на первой минуте финала Лиги чемпионов
  • globallookpress.com
  • © IMAGO / Дэвид Кляйн

Встреча в настоящий момент проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. В начале игры на поле выбежал болельщик, успев сделать селфи.

Напомним, что команды встречались десять раз в матчах Лиги чемпионов. «Реал» одержал четыре победы, «Боруссия» — три, а остальные игры завершились ничьей.

Ранее сообщалось, что Кроос, Беллингем и Винисиус попали в стартовый состав «Реала» на финал Лиги чемпионов.

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