Орта из «Браги» — лучший ассистент Лиги чемпионов сезона-2023/24

Полузащитник португальской «Браги» Рикарду Орта стал лучшим ассистентом Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

На счету португальского игрока семь голевых передач в десяти матчах, включая квалификацию турнира.

На второй позиции расположились Йохан Бакайоко из ПСВ, Марсель Забитцер из «Боруссии» и Джуд Беллингем из «Реала». Трое игроков записали на свой счёт по пять передач.

В финале Лиги чемпионов победу одержал мадридский «Реал», который обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Таким образом, мадридцы завоевали рекордный, 15-й титул Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Кроос, Модрич, Начо и Карвахаль стали шестикратными победителями Лиги чемпионов.