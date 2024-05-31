ЦСКА выиграл третий матч подряд в финальной серии Единой лиги ВТБ

ЦСКА на своей площадке обыграл казанский УНИКС в третьем матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась победой армейцев со счётом 80:72. В составе красно-синих самым результативным игроком стал Мело Тримбл, набравший 26 очков. У УНИКСа наибольшим количеством результативных действий отметился Ненад Димитриевич, набравший 19 очков.

Таким образом, ЦСКА ведёт со счётом 3-0 в серии до четырёх побед. Следующая встреча между соперниками пройдёт в Москве 2 июня.

Ранее сообщалось, что «Панатинаикос» в седьмой раз выиграл баскетбольную Евролигу.