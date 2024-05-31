«Евро-Футбол»: «Зенит» готов отпустить Изидора, агент ищет ему варианты в Европе
Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», агент Вильсона уже подыскивает ему варианты продолжения карьеры в Европе. Сейчас интерес к Изидору проявляют некоторые французские клубы.
По информации источника, речь идёт именно о продаже футболиста, так как «Зенит» не намерен отдавать Изидора в аренду.
В текущем сезоне Изидор сыграл в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах и забил два мяча.
Напомним, что чемпионом страны шестой раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали турнира достались «Краснодару». «Динамо» по итогам сезона заняло третье место в РПЛ.
Ранее Изидор рассказал о продлении контракта с петербургским клубом.