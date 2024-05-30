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Исмаилов: против такого Дацика даже у Александра Емельяненко есть шансы

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Российский тренер Рамазан Исмаилов поделился мнением о поражении Вячеслава Дацика в бою с американцем Шоном Тёрнером.

«Дацик растренирован. С характером нормально, колотушки запускает. Видно, что живот вырос, что это не прежний Дацик. Против такого Вячеслава даже у Александра Емельяненко есть шансы. Теперь минимальные шансы есть. Если супруга поговорит и даст Дацику нагоняй, мы снова увидим его в форме», — приводит слова Исмаилова Metaratings.ru.

Схватка между Емельяненко и Дациком, прошедшая в сентябре 2022 года на турнире Hardcore Boxing, завершилась победой Вячеслава нокаутом на 13-й секунде первого раунда.

Ранее Дацик уступил Тёрнеру раздельным решением судей. 

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