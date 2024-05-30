Бузова, Погребняк и Мамаева примут участие в забеге на Никольской в рамках Недели лёгкой атлетики

Певица Ольга Бузова, блогер и дизайнер Мария Погребняк, а также блогер Алана Мамаева 4 июня примут участие в забеге на улице Никольской в рамках открытия Недели лёгкой атлетики.

На соревнованиях также ожидается выступление более 200 легкоатлетов из разных регионов России и других стран.

В числе участников будут сильнейшие представители этого вида спорта: чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, многократные чемпионы России в спринте Кристина Макаренко и Ярослав Ткалич, чемпионка Европы в беге на 100 м с барьерами из Республики Беларусь Эльвира Граборенко, многократная чемпионка России в прыжке c шестом Полина Кнороз и многие другие.

Неделя лёгкой атлетики входит в серию профессиональных легкоатлетических стартов Всероссийской федерации лёгкой атлетики «Королева российского спорта».

Ранее сообщалось, что Ласицкене не выступит в июне на Неделе лёгкой атлетики в Москве.