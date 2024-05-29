Брат Чалова намекнул на уход нападающего из ЦСКА

Брат Фёдора Чалова Даниил утвердительно ответил на вопрос о возможной смене форвардом ЦСКА клубной прописки.

«В каких цветах, возможно, играет команда? Не, вот это уже слишком. Не страну, хотя бы цвета назови. Я думаю, это сине-бело… сине-белые цвета», — сказал Даниил в программе «11 злобных зрителей».

9 апреля стало известно, что ЦСКА продлил контракт с Чаловым до 2025 года.

В сезоне-2023/24 26-летний футболист сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее Чалов заявил, что легионеры в сборной зовут его в европейские чемпионаты.