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Монсон объяснил, почему не мог оставаться гражданином США

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Российский боец смешанных единоборств Джефф Монсон прокомментировал решение отказаться от гражданства США.
Монсон объяснил, почему не мог оставаться гражданином США
  • РИА Новости

«Когда я взглянул на конфликт на Украине другими глазами, посетил регион лично, увидел смерть, причиной которой являются США и их поддержка Украины… Я понял, что не могу быть гражданином этой страны», — цитирует бойца РИА Новости.

В 2018 году Монсон получил российское гражданство.

За свою карьеру спортсмен провёл 90 поединков по правилам MMA, в которых одержал 61 победу, потерпел 27 поражений, а ещё два боя свёл вничью.

Ранее сообщалось, что Монсон завершит карьеру в июне.

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