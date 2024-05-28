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Фигуристка Титова получила подтверждение от ФФККР на выступление за Армению

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Федерация фигурного катания Армении сообщила, что российская фигуристка Софья Титова будет выступать за республику.

«У неё есть уже гражданство Армении, официально мы уже получили подтверждение от Федерации фигурного катания на коньках России, она будет выступать за Армению», — приводит слова пресс-службы Федерации фигурного катания Армении ТАСС.

Титовой 15 лет, она тренируется в школе Евгения Плющенко.

В прошедшем сезоне фигуристка стала бронзовым призёром юниорского этапа Гран-при России.

Ранее сообщалось, что Тарасова не считает переход Титовой в сборную Армении потерей для России.

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