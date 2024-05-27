Селиваненко: Котов за короткое время прошёл путь от игры на челленджерах до основных кортов

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о победе россиянина Павла Котова над британцем Кэмероном Норри в первом круге Открытого чемпионата Франции.

«Павел приобрёл опыт побед в матчах пятисетового формата на турнире Большого шлема, да ещё и над таким высококлассным игроком. Он за очень короткое время прошёл путь от игры на небольших челленджерах до основных кортов больших турниров», — цитирует Селиваненко «Спорт-Экспресс».

Россиянин нанёс поражение британцу со счётом 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. Продолжительность встречи составила 4 часа 11 минут.

В следующем круге Котов сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.

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