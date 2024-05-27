Валиева станет ведущей музыкального фестиваля в Санкт-Петербурге
Партнёром фигуристки станет актёр Леон Кемстач, известный по сериалу «Слово пацана». Мероприятие пройдёт 2 июня на «Газпром Арене».
В начале года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее сообщалось, что Валиева посетила музыкальную премию в сопровождении блогера Янгера.