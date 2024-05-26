«Боруссия» вернётся к кандидатуре Сперцяна после финала Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» продолжает проявлять интерес к полузащитнику сборной Армении и «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

По информации Metaratings, клуб вернётся к кандидатуре игрока после финала Лиги чемпионов УЕФА. Пока в «Краснодар» не поступало официальное предложение.

В сезоне-2023/24 Сперцян принял участие в 33 матчах за команду, забил 11 мячей и сделал семь результативных передач. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» рассматривает Сперцяна в качестве замены Марку Ройсу, который покинет клуб.