Точный удар Мантуана с пенальти позволил «Зениту» сравнять счёт в матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом»

Густаво Мантуан с 11-метровой отметки сравнял счёт в матче санкт-петербургского «Зенита» с «Ростовом».

Бразилец отличился на 65-й минуте встречи.

На момент написания новости счёт в матче 1:1. В лайв-таблице первенства петербуржцы занимают третье место с 55 очками. Для победы в чемпионате им необходимо одержать победу в сегодняшней встрече и ждать потери очков «Динамо» в параллельном матче бело-голубых с «Краснодаром», где сейчас впереди южане со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что Кордоба открыл счёт в матче 30-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Динамо».