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Точный удар Мантуана с пенальти позволил «Зениту» сравнять счёт в матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом»

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Густаво Мантуан с 11-метровой отметки сравнял счёт в матче санкт-петербургского «Зенита» с «Ростовом».

Бразилец отличился на 65-й минуте встречи. 

На момент написания новости счёт в матче 1:1. В лайв-таблице первенства петербуржцы занимают третье место с 55 очками. Для победы в чемпионате им необходимо одержать победу в сегодняшней встрече и ждать потери очков «Динамо» в параллельном матче бело-голубых с «Краснодаром», где сейчас впереди южане со счётом 1:0. 

Ранее сообщалось, что Кордоба открыл счёт в матче 30-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Динамо».

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