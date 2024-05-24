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Сборная России объявила итоговый состав на июньские сборы

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Сборная России объявила итоговый состав на учебно-тренировочный сбор в Новогорске в июне.
Сборная России объявила итоговый состав на июньские сборы
  • РИА Новости

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунёв («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»).

Защитники: Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба — «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба — «Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба — «Крылья Советов»).

Полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Антон Миранчук, Артём Карпукас (оба — «Локомотив»), Данил Глебов, Кирилл Щетинин (оба — «Ростов»), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

7 июня команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч в Минске с Белоруссией.

Ранее Файзуллаев заявил, что был бы рад переходу сборной России в Азию.

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