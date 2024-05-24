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Миранчук не планирует привозить кубок Лиги Европы в Россию

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Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщил, что его клиент не планирует привозить кубок Лиги Европы в Россию.

«Смазало впечатление то, что парень не играл. Планируются ли праздничные мероприятия в России, привезёт ли кубок? Думаю, что не получится каких-то празднеств с кубком и медалями», — цитирует Шпинёва ТАСС.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за команду 40 матчей, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

22 мая «Аталанта» нанесла поражение «Байеру» в финальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась со счётом 3:0. Итальянский клуб впервые завоевал европейский титул.

Ранее Антон Миранчук поздравил брата с победой в Лиге Европы.

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