Миранчук не планирует привозить кубок Лиги Европы в Россию
«Смазало впечатление то, что парень не играл. Планируются ли праздничные мероприятия в России, привезёт ли кубок? Думаю, что не получится каких-то празднеств с кубком и медалями», — цитирует Шпинёва ТАСС.
В текущем сезоне Миранчук сыграл за команду 40 матчей, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.
22 мая «Аталанта» нанесла поражение «Байеру» в финальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась со счётом 3:0. Итальянский клуб впервые завоевал европейский титул.
Ранее Антон Миранчук поздравил брата с победой в Лиге Европы.