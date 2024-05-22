Экс-жена Мамаева сообщила, что игрок требует суд взыскать с неё более 10 млн рублей
- РИА Новости
«Как же они меня. То досудебные претензии, теперь исковое заявление. Просто куча писанины трёхлетней давности. Сколько можно?» — сказала Мамаева в соцсетях.
Футболист обратился в суд с исковым заявлением о неосновательном обогащении. Он требует взыскать с экс-супруги более 10 млн рублей.
Напомним, что пара развелась в марте 2021 года. В браке у них родилась дочь Алиса, также спортсмен воспитывал сына жены от первого брака — Алекса. После развода дети остались с матерью.
Ранее Мамаев рассказал о своём уходе из подмосковных «Химок».