Ташуев — о «Пари НН»: спорным решением стало приглашение иностранца, не знающего РПЛ

Известный тренер Сергей Ташуев прокомментировал неудачную серию «Пари НН» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сложно критиковать Сашу Илича за его работу в «Нижнем Новгороде». Тут прежде всего должно разбираться руководство. Изначально спорным решением стало приглашение за пять туров до конца сезона иностранца, не знающего чемпионата. Тем более речь о борьбе за выживание. Специалист ведь просто не понимает, куда попадает. Скорее, надо было позвать россиянина, который успел бы выправить ситуацию и встряхнуть коллектив. Словенец пока результата не дал. Считаю, вообще надо было позволить доработать Сергею Юрану. Но мне сложно судить о ситуации, ведь я не нахожусь в клубе. Так-то со стороны команда неплохо усилилась зимой. Тут вопросов нет», — отметил он в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» — первый клуб в истории чемпионатов России, пропустивший 6+ голов дважды подряд.