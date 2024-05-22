Российская легкоатлетка рассказала, что World Athletics не признала её достижение

Российская легкоатлетка Рейхан Каграманова рассказала, что World Athletics не признала её результат, показанный на Кубке России в прошлом сезоне.

«Только под конец сезона-2023, ближе к Кубку России, я воспряла духом. Получился очень высокий результат — 1 час 25 минут 21 секунда. У нас в последние лет шесть так быстро никто не ходил. В мировой истории этот результат, наверное, в десятке лучших.

Не знаю, в чем причина, но этот результат не внесли в мировой рейтинг. Хотя Кубок России всегда вносится. Пробовала узнать почему. Сказали, что, возможно, с опозданием придет, что документы вроде как отправили, что попозже появится. Но в итоге — тишина», — приводит слова Каграмановой «Спорт-Экспресс».

Каграманова прошла 20 км за 1 час 25 минут 21 секунду. Этот результат можно было считать лучшим в сезоне в мире.

«Надеюсь, что другие спортсмены и тренеры следят за нашими результатами и понимают, что есть ещё атлеты, которые могут составить им конкуренцию».

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