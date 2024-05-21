Шесть российских игроков продолжают борьбу за Кубок Стэнли — 2024

Определились финалисты Восточной и Западной конференций Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В борьбе за Кубок Стэнли остаются шесть россиян, которые выступают за три команды НХЛ. Сегодня турнир покинули Никита Задоров, Илья Михеев и Василий Подколзин, играющие в составе «Ванкувер Кэнакс».

В финале Восточной конференции примут участие Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко, защищающие цвета «Флорида Пантерз», а также Игорь Шестёркин и Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс». Первая встреча команд пройдёт 23 мая.

В финале Западной конференции сыграет Евгений Дадонов, выступающий за «Даллас Старз». В составе «Эдмонтон Ойлерз» россиян нет. Стартовый матч серии состоится 24 мая.

Ранее «Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» в решающем матче и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.