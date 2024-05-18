RT в Telegram
Подпишись

Мусаев — о победе над «Сочи»: сегодня, можно сказать, нам удача немного вернулась

Короткая ссылка
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Сочи» в матче 29-го тура РПЛ.
Мусаев — о победе над «Сочи»: сегодня, можно сказать, нам удача немного вернулась
  • globallookpress.com
  • © Yevgeny Philippov

«Яркий матч, много моментов, штанги, перекладины, драма до последней минуты. Перед матчем я говорил, что мы хорошо играли, но не получали результат. Сегодня, можно сказать, нам удача немного вернулась.

Два невероятных момента у Кордобы? Надеюсь, он оставил эти голы на следующий тур. Главное — не терять веру в себя», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Игра, проходившая в Сочи, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В активе «Краснодара» 53 очка и вторая позиция в турнирной таблице РПЛ. У «Сочи» 23 очка и последняя, 16-я позиция.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» прервал серию из трёх матчей без голов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить