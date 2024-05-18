Мусаев — о победе над «Сочи»: сегодня, можно сказать, нам удача немного вернулась

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Сочи» в матче 29-го тура РПЛ.

«Яркий матч, много моментов, штанги, перекладины, драма до последней минуты. Перед матчем я говорил, что мы хорошо играли, но не получали результат. Сегодня, можно сказать, нам удача немного вернулась.

Два невероятных момента у Кордобы? Надеюсь, он оставил эти голы на следующий тур. Главное — не терять веру в себя», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Игра, проходившая в Сочи, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В активе «Краснодара» 53 очка и вторая позиция в турнирной таблице РПЛ. У «Сочи» 23 очка и последняя, 16-я позиция.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» прервал серию из трёх матчей без голов.