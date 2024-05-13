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Руни обвинил игроков «Манчестер Юнайтед» в симуляции травм

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о травмах игроков команды на финише сезона.
Руни обвинил игроков «Манчестер Юнайтед» в симуляции травм
  • AP
  • © Aleksandra Szmigiel/Pool Photo

«Если мы посмотрим на травмы, некоторые игроки сейчас способны играть. 100%. Им легко побыть вне игры какое‑то время, чтобы вернуться к чемпионату Европы. Я сам видел это на протяжении многих лет», — цитирует Руни The Independent.

Команда Эрика тен Хага занимает восьмое место за два тура до конца Английской премьер-лиги. В прошлом месяце в «Манчестер Юнайтед» объявили о 57-й травме игрока в сезоне.

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл «Ман Юнайтед» и возглавил турнирную таблицу АПЛ.

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