Руни обвинил игроков «Манчестер Юнайтед» в симуляции травм

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о травмах игроков команды на финише сезона.

«Если мы посмотрим на травмы, некоторые игроки сейчас способны играть. 100%. Им легко побыть вне игры какое‑то время, чтобы вернуться к чемпионату Европы. Я сам видел это на протяжении многих лет», — цитирует Руни The Independent.

Команда Эрика тен Хага занимает восьмое место за два тура до конца Английской премьер-лиги. В прошлом месяце в «Манчестер Юнайтед» объявили о 57-й травме игрока в сезоне.

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл «Ман Юнайтед» и возглавил турнирную таблицу АПЛ.