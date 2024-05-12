Участник Олимпийских игр триатлонист Сысоев погиб в ДТП

Российский триатлонист Игорь Сысоев погиб в ДТП в Краснодарском крае.

«Родственники подтвердили гибель Игоря Сысоева. Он был замечательным специалистом», — приводит заявление пресс-службы Федерации триатлона России РИА Новости.

Как сообщает пресс‑служба МВД России по Краснодарскому краю, в Темрюкском районе водитель внедорожника нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. 43‑летний водитель внедорожника скончался от полученных травм, а 22‑летняя девушка была госпитализирована.

Сысоев участвовал в Олимпийских играх в Афинах 2004 года и в Пекине 2008 года.

Ранее сообщалось, что чемпион России по велоспорту Цатевич умер в возрасте 34 лет.